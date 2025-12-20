Alcalde Dumek Turbay celebró el cumpleaños de Audrys, ‘la Hija de Cartagena’

Tal y como lo ha hecho desde el primer momento, el alcalde Dumek Turbay, junto a todo el equipo de la Administración Distrital, ratificó este sábado que el acompañamiento integral a Audrys continúa, no solo desde lo médico y lo social, sino también desde lo humano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hoy, 20 de diciembre, el día que Audrys cumple 11 años, el alcalde Dumek Turbay llegó con regalos especiales y uno muy significativo, un tocador completamente nuevo, tal como ella lo había pedido, acompañado de implementos de maquillaje, porque Audrys ha expresado “su deseo de estar siempre maquillada, hermosa y radiante”. Todo, como ella misma lo quiso, en color rosa.

La ‘Hija de Cartagena’, un gran historia de supervivencia y resiliencia

Audrys, de 11 años, fue víctima de un acto de violencia que estremeció a Cartagena el pasado 21 de noviembre de 2024, en el barrio El Pozón. Desde entonces, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, ha hecho parte activa de su proceso de atención y rehabilitación, incluyendo una cirugía correctiva de columna realizada el 22 de diciembre del 2024, seguida de hospitalización domiciliaria y un proceso integral para ayudarla a recuperar su movilidad.

De manera paralela, gracias a la gestión de Corvivienda, Audrys y su familia hoy cuentan con una nueva casa, adecuada y equipada para su recuperación, con condiciones dignas y pensadas para mejorar su calidad de vida. Un nuevo hogar donde hoy también se celebró la vida, la fortaleza y los sueños de una niña que no ha dejado de sonreír.

Este proceso ha contado con el seguimiento y acompañamiento articulado del Dadis, Corvivienda, la ESE Cartagena de Indias, la EPS Cajacopi y el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño, con valoraciones por múltiples especialidades médicas y un enfoque integral en su bienestar.

El cumpleaños de Audrys no solo fue una celebración más, fue un recordatorio de que Cartagena cuida a sus niños, de que el dolor puede transformarse en esperanza y de que, cuando el Estado actúa con humanidad, también ayuda a sanar.