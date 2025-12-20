220 emprendedores fortalecen sus negocios en Cartagena

220 emprendedores de la Comuna Seis y Ciudad del Bicentenario con éxito la Ruta de Emprendimiento, un proceso de formación que fortaleció sus capacidades para gestionar y escalar sus unidades productivas.

De ellos, 114 emprendimientos recibieron capital semilla del Fondo Meke por un total de $240 millones, recursos destinados a potenciar sus ventas y ampliar sus operaciones.

“Fue una experiencia maravillosa, aprendí a cómo llevar mi negocio, cómo alternar mi tiempo de trabajo con mi familia, cómo llevar la contabilidad. Yo tengo una venta de carne y gracias a este proceso aprendí mucho y con los recursos pude comprar varios electrodomésticos que necesitaba”, afirmó Lisbeth González, emprendedora de El Pozón.

La Ruta de emprendimiento y el Fondo Meke son una iniciativa de Fundación Grupo Social, en el marco del Plan para el Buen Vivir de la Comuna Seis, en alianza con Fundación Santo Domingo, la Alcaldía de Cartagena a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, ChangeLab y Fundación Ágora, y en articulación con Juntémonos por Cartagena.

Verónica Trujillo, gerente de inversión social de la Fundación Santo Domingo, manifestó: “en la Fundación Santo Domingo trabajamos para impulsar más oportunidades económicas de las familias y fortalecer las iniciativas productivas de los territorios. Lo que vemos hoy en la Comuna Seis y Ciudad del Bicentenario es la muestra del poder transformador del emprendimiento cuando se combina con formación, acompañamiento y capital”.

Por su parte el PES destacó el éxito de esta Ruta de emprendimiento que impactó a los barrios Olaya, Nuevo Paraíso, Fredonia, Villas de la Candelaria, Villa Estrella, Villa Zuldany, El Pozón y Bicentenario.

“El triunfo de ustedes nos llena de emoción, porque el éxito de nuestras organizaciones es verlos felices. Lo que esperamos, de ahora en adelante, es que ese empuje que le han puesto a cada uno de sus emprendimientos crezca, que sus proyectos se conviertan en empresa y que generen mayores ingresos para mejorar la calidad de vida de sus familias. Esa es la visión que impulsa la administración del alcalde Dumek Turbay”, señaló Jorge Redondo, director del PES–Pedro Romero.

“Con la Ruta de Emprendimiento de la Comuna Seis y el Fondo Meke contribuimos a la superación de la pobreza de las familias más vulnerables de Cartagena, en el marco de un sueño que compartimos con la comunidad y que acompañamos hace más de 10 años: ser un Territorio del buen vivir. Estos 220 emprendedores hacen parte de los más de 930 emprendimientos de base que hemos fortalecido durante los últimos 3 años”, afirmó Maristella Madero Jirado, directora del Territorio Progreso Cartagena de Fundación Grupo Social.

Con esta apuesta en generación de capacidades y capital semilla, se espera que los emprendedores sienten una base empresarial sólida que promueva su autonomía económica, además de convertirse en motor para el mejoramiento de la calidad de vida del territorio y la superación de la pobreza en Cartagena.