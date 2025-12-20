105 Ciudad Heroica: el espectáculo que transforma la historia y la cultura de Cartagena

Cartagena de Indias se prepara para recibir ‘105 Ciudad Heroica’, un espectáculo que promete convertirse en el proyecto más ambicioso y exitoso de la industria del entretenimiento en la región. Más que un show, se trata de una experiencia artística y sensorial que celebra la esencia de la ciudad, su historia, su gente y el porqué de su legendario título de “Ciudad Heroica”.

Con una narrativa que entrelaza teatro, música, cine, arte circense y narrativas audiovisuales, ‘105 Ciudad Heroica’ rinde homenaje a los y las cartageneras que han hecho de la ciudad un referente de historia, resistencia, cultura y diversidad.

Este proyecto busca consolidarse como una plataforma para el talento local y una vitrina para la industria del espectáculo colombiano ante los ojos del mundo.

El espectáculo cuenta con un equipo creativo de primer nivel: el director de cine, Felipe Holguín lidera la dirección general desde su escritura y visión, hasta la puesta en escena. El experimentado coreógrafo Lobadys Pérez se inspiró en el folclor cartagenero para la creación de las danzas contemporáneas; Camilo ‘Camo’ Delgado, aparece en la dirección artística, mientras que la artista de circo y promotora cultural Ágata Quintero aporta su visión innovadora en escena.

Entretanto, el productor musical Enrique “Kike” Roncallo imprime la fuerza y el sonido característico de la costa Caribe. En la parte audiovisual, a Holguín lo acompaña David Covo, cineasta cartagenero con amplia trayectoria en producciones locales.

Un grupo de trabajo que realizará esta puesta en escena bajo la producción ejecutiva de Alejandro Prieto Arbeláez, ingeniero y emprendedor cartagenero que inició su trayectoria colaborando con Greenpeace y luego de pasar por el sector industrial en Colombia y Estados Unidos, unió su visión técnica y creativa como productor de este espectáculo para darle a Cartagena un proyecto que será el puntapié inicial para la nueva era del entretenimiento de la ciudad.

“Ha sido un gran esfuerzo del que estoy seguro de que saldrán cosas muy importantes tanto para la ciudad como para el país. Este tipo de eventos está a la altura de los mejores shows del mundo y por eso trajimos a personas capaces de desarrollar todo con el más alto nivel e hicimos una gran inversión para fomentar el turismo, generar trabajo en la ciudad y darles a los turistas una razón más para visitar Cartagena”, asegura Prieto sobre lo que se viene.

Además de ser una propuesta cultural de alto nivel, ‘105, Ciudad Heroica’ busca fortalecer el turismo en Cartagena al ofrecer una alternativa artística que complementa su oferta histórica y gastronómica. Este espectáculo abrirá las puertas a visitantes nacionales e internacionales, ofreciendo una experiencia que revela la verdadera dimensión del nombre “Ciudad Heroica”: una urbe vibrante, creativa y resiliente, donde el arte se convierte en un puente entre el pasado y el futuro.