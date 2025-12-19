Jorge Alberto Bastidas Sprockel renuncio a su aspiración presidencial: ¿Cuáles son las razones?

El precandidato presidencial Jorge Alberto Bastidas Sprockel presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil su desistimiento irrevocable de la aspiración presidencial para el periodo 2026–2030, bajo el movimiento de firmas “Nosotros Somos el Pueblo”.

En el documento radicado ante la autoridad electoral, Bastidas argumentó que la demora administrativa en la suscripción de su precandidatura, sumada a las barreras económicas del sistema electoral, le impidieron iniciar y completar el proceso de recolección de firmas exigido para su inscripción.

El exprecandidato también solicitó al CNE la exoneración de las obligaciones contables y financieras, al asegurar que su campaña no tuvo ejecución material. Según indicó, no se realizaron movimientos financieros, no se recibieron donaciones ni se efectuaron gastos proselitistas, por lo que pidió ser liberado de la presentación de informes de ingresos y gastos ante el sistema Cuentas Claras.

Adicionalmente, Bastidas solicitó el cierre del registro del comité promotor y una certificación en la que conste que no existen obligaciones pendientes con el Fondo de Financiación Política.

Aunque confirmó su retiro del proceso electoral de 2026, el ciudadano manifestó que mantiene su intención de participar en futuras contiendas presidenciales, siempre que existan condiciones de mayor equidad para aspirantes sin grandes capitales.