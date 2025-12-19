Economía

Empresarios siderúrgicos respaldan arancel del 35% al acero importado

La decisión fue adoptada por el ministerio de Comercio y está orientada a proteger empleo y producción nacional

Las empresas siderúrgicas y sus sindicatos, están al frente de la organización del foro. Foto | Acerías Paz del Río

Las empresas siderúrgicas y sus sindicatos, están al frente de la organización del foro. Foto | Acerías Paz del Río

Empresas del sector siderúrgico y metalmecánico expresaron su apoyo unánime a las medidas del Gobierno para garantizar una competencia justa en la industria del acero, defendiendo así el empleo, la sostenibilidad y la producción local.

En un encuentro realizado en la planta de producción de Diaco, 105 empresarios entregaron cartas de respaldo a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

El gesto respalda un decreto en trámite que elevará al 35% el arancel a la importación de 14 subpartidas arancelarias del sector, con el fin de contrarrestar importaciones a precios artificialmente bajos que distorsionan el mercado.

El sector privado enfatizó que esta decisión es esencial para salvaguardar una industria estratégica, clave para la reindustrialización, la transición energética y la descarbonización, prioridades del presidente Gustavo Petro.

Daniel Rey, director de la Cámara de Productores de Acero de la Andi, afirmó: “El Ministerio entiende los procesos económicos de la industria. Estamos en la misma página con el Gobierno en este sentido”.

La ministra Morales valoró el respaldo empresarial y reiteró el compromiso del Gobierno por trabajar de manera articulada con la industria. “El acero es un insumo fundamental para la transición energética, la movilidad sostenible, la infraestructura y la vivienda. Perder esta capacidad productiva por una competencia basada en precios distorsionados sería renunciar a un sector estratégico. El presidente Gustavo Petro ha sido claro: no hay crecimiento con equidad ni transición energética posible si un país renuncia a su base industrial”, declaró.

Durante la reunión, se analizaron cifras que revelan una reducción del 5,3% en la demanda interna este año, impulsada por la desaceleración en construcción y obras civiles, junto con una caída sostenida de precios por importaciones baratas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad