Cae ‘Alexa’ con un revólver calibre 38 durante operativos en Olaya Herrera

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a una mujer, quien tenía en su poder un revólver calibre 38, al sur de la ciudad.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector La Magdalena, del barrio Olaya Herrera, permitió capturar a ‘Alexa’, de 48 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con cuatro cartuchos para el mismo.

El arma de fuego será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos con afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y la capturada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 787 personas, incautando 672 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.