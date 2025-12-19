Boyacá tendrá granjas solares para generar ingresos a pequeños mineros de carbón

El Gobierno departamental y el Gobierno nacional anunciaron la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de generación de energía solar en Boyacá, que beneficiará directamente a pequeños productores de minería de carbón, como parte de los compromisos adquiridos tras el paro del sector.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que en un predio de la Gobernación, administrado por el Instituto de Desarrollo de Boyacá, se construirán tres granjas fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica nacional.

“Nos encontramos en un predio de la Gobernación de Boyacá, con cerca de 15 hectáreas, de las cuales 10 son utilizables, para darle una gran noticia al departamento: aquí tendremos tres granjas fotovoltaicas de generación eléctrica que estarán conectadas a la red principal y que generarán ingresos para pequeños productores de minería de carbón”, señaló Amaya.

El mandatario departamental destacó que este proyecto representa una alternativa económica sostenible para el sector minero y un avance en la transición energética del departamento.

“Estos predios hoy pueden ser usados para la sostenibilidad ambiental, con generación de energía fotovoltaica, una energía limpia y sostenible. Agradecemos al ministro por honrar la palabra y cumplir los compromisos adquiridos con Boyacá”, agregó.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la iniciativa surge directamente de los acuerdos alcanzados con los pequeños mineros y que ya se cuenta con los recursos para iniciar el proyecto.

“Como resultado del acuerdo al que llegamos con los pequeños mineros, nos pusimos a trabajar con el equipo de la Gobernación para identificar los terrenos aptos para instalar granjas solares. Esperamos iniciar pronto la construcción, ya que los recursos están dispuestos”, afirmó el ministro.

Palma precisó que la inversión inicial asciende a $25.000 millones y permitirá la instalación de los primeros megavatios de generación solar en Boyacá y otros municipios.

“Estos recursos servirán para las granjas en Boyacá, con tres megavatios, además de un megavatio en Santa María, uno en San Luis y uno en Macanal, compromisos que también hacen parte de los acuerdos con el sector minero”, explicó.

Finalmente, el gobernador Amaya señaló que el potencial del predio permitiría ampliar la capacidad de generación en el futuro.

“Aquí podríamos generar hasta 10 megavatios, lo que sería una generación muy importante y permitiría que muchos pequeños mineros tengan un ingreso sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que la demanda de energía no cesa, a diferencia de lo que podría ocurrir con el carbón en algunos años”, concluyó.