110 niños de la Fundación Pan de Vida CER vivieron una Navidad llena de diversión y magia

110 niños de entre 4 y 13 años, pertenecientes a la Fundación Pan de Vida CER, disfrutaron de una jornada inolvidable llena de diversión y alegría en Star Park, gracias a la colaboración con el centro comercial Hayuelos. Durante esta celebración, los pequeños pudieron acceder gratuitamente a todas las atracciones del parque y también recorrieron la Villa de Navidad Hayuelos 2025, un espacio lleno de fantasía y magia que transformó el centro comercial en un verdadero pueblo navideño.

Desde hace varios años, Star Park ha trabajado con diferentes fundaciones como HOMI, Casa de la Madre y el Niño y la Fundación Emilio, para llevar alegría a los niños durante la temporada navideña. Este año, se unieron a la Fundación Pan de Vida CER, una organización sin ánimo de lucro con más de dos décadas de labor en la lucha contra la desnutrición infantil y el abandono de la tercera edad, mediante programas de alimentación, formación espiritual y actividades comunitarias.

“En Pan de Vida CER no solo damos alimento físico, sino también espiritual. Por eso nuestro lema es: ‘El amor nutre’. Todo esto fue posible gracias a nuestros benefactores, personas y empresas generosas como Star Park y el centro comercial Hayuelos, que se unieron a esta obra, conscientes de que estos gestos hacen de nuestra sociedad un lugar mejor”, afirmó Carolina López, directora ejecutiva de la Fundación Pan de Vida CER.

Los pequeños también disfrutaron de un almuerzo especial ofrecido por el centro comercial, cerrando así una jornada llena de diversión, aprendizaje y magia navideña.

“Para nosotros fue un honor recibir a los niños de la Fundación Pan de Vida CER y verlos disfrutar de las atracciones de Star Park y de cada rincón de la Villa de Navidad. Eventos como este nos recuerdan que la Navidad es tiempo de compartir, sonreír y generar experiencias memorables para nuestra comunidad”, comentó María Fernanda López Gómez, coordinadora de medios digitales del centro comercial Hayuelos.

Esta iniciativa reforzó el compromiso de Star Park y Hayuelos con la responsabilidad social, llevando alegría, diversión y esperanza a los niños que más lo necesitan durante la temporada más mágica del año.