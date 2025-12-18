Se suspenden temporalmente los trámites en Catastro Cartagena

El Área Metropolitana de Barranquilla – AMB Catastro Cartagena, mediante Resolución Metropolitana No. 468-2025, ordenó la suspensión de términos en todos los trámites y actuaciones catastrales desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta medida es necesaria para adelantar actividades técnicas internas relacionadas con la unificación de las bases gráficas y alfanuméricas, cargue de las resoluciones emitidas en el último mes y liquidación de los avalúos catastrales.

La atención al público continuará de manera habitual en la oficina presencial en Manga, Callejón Olaya y en el punto de atención en la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, en la Plaza del Joe.

Las peticiones, quejas y reclamos se recibirán con la anotación de que los términos están suspendidos y se dará trámite únicamente a solicitudes que correspondan a órdenes judiciales.

“Es importante contarle a la ciudadanía que los trámites y productos catastrales que se soliciten durante el periodo de suspensión serán atendidos una vez el sistema se reactive, respetando el orden de solicitud. AMB Catastro Cartagena reafirma su compromiso con una gestión catastral eficiente, transparente y orientada a garantizar información actualizada y confiable para el territorio”, indicó Roberto Vélez, gerente de la entidad.