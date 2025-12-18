Policía Nacional activa controles de prevención vial en Mompox

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, llevó a cabo acciones de prevención en el km 6+400 de la vía Mompox-Guamal, en el marco de la estrategia “Navidad con Propósito”, dirigidas a conductores y pasajeros de vehículos de servicio público y particular que transitan por la Ruta 7804.

Durante la jornada, los uniformados realizaron socialización sobre la línea Anticorrupción 157, la importancia de respetar las señales de tránsito, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, la conducción defensiva, la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol (Ley 1696), y recomendaciones para prevenir siniestros viales. Además, se promovió la línea #767 para informar novedades en la vía, se revisaron documentos y kits de prevención vial, y se realizó control de velocidad.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó: “Estas acciones buscan proteger la vida de todos los actores de la vía y crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en esta temporada navideña, donde aumentan los desplazamientos.”

Con estas medidas, la Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad vial y la prevención de accidentes, promoviendo un tránsito más seguro para conductores y pasajeros en todo el departamento de Bolívar.