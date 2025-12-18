Plan piloto Emplázate llega a Bazurto con la instalación de contenedores para reciclaje

El plan piloto de Emplázate ya comenzó en el mercado de Bazurto con la instalación de contenedores para el reciclaje en dos de sus 17 sectores: ACOVIVA y Boca y Ropa. Esta iniciativa impacta de manera directa a 334 establecimientos comerciales y marca un nuevo paso del Distrito de Cartagena en la promoción de la economía circular y la gestión sostenible de los residuos sólidos en la principal plaza de mercado de la ciudad.

Emplázate es una iniciativa de la Red de Ciudades por el Clima que se desarrolla en Colombia desde 2022 en plazas de mercado de ciudades como Bogotá y Medellín. En Cartagena, su implementación se da en el marco de un convenio de cooperación internacional con la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GIZ), a través de su programa Empleos Verdes en la Economía Circular (PREVEC), con el objetivo de avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos sólidos y promover la transición hacia la economía circular.

El proceso piloto en esta ciudad es acompañado por la Secretaría General del Distrito, a través del Sistema Integral de Mercado Públicos y la Oficina de Cooperación Internacional; el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) y la Secretaría de Desarrollo Social, con el apoyo de las empresas privadas Essentia, Darnel Group y Veolia que se vinculan a la iniciativa como aliados estratégicos.

La puesta en marcha de esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cultura ciudadana y ambiental entre comerciantes y usuarios del mercado, a través de la adopción de buenas prácticas de separación de residuos en la fuente, es decir, directamente desde los locales comerciales. En esta primera etapa, el proceso de reciclaje estará enfocado en la recuperación de cartón y plástico, los residuos no orgánicos que más se generan en Bazurto.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el mercado de Bazurto se producen diariamente entre 35 y 40 toneladas de residuos sólidos, de las cuales el 18% corresponde a materiales aprovechables. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje se gestiona de manera adecuada, lo que ha generado históricamente problemáticas ambientales y de salud pública en el sector.

“La experiencia que se desarrolle en ACOVIVA y Boca y Ropa servirá como base para evaluar la ampliación del modelo a otros sectores del mercado, como parte de los esfuerzos del Distrito por mejorar la gestión de residuos en Bazurto y consolidar prácticas asociadas a la economía circular”, precisó Mariaemma Flórez, asesora para el Sistema Integral del Mercado de Bazurto.

Con la instalación de los contenedores en los sectores ACOVIVA y Boca y Ropa, se busca facilitar la correcta disposición de los residuos reciclables y promover la participación activa de los comerciantes en una dinámica más ordenada y sostenible. Los establecimientos continuarán contando con sus rutas habituales de recolección, ahora complementadas con puntos fijos para depositar los materiales aprovechables.

La estrategia contempla, además, la vinculación de cuatro recicladores de oficio, quienes acompañan las rutas de recolección de los establecimientos comerciales entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, fortaleciendo la articulación entre comerciantes y recicladores y garantizando la correcta recuperación de los materiales reciclables.