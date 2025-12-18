Petro advierte cambios en el Ejército si se comprueba incompetencia ante hostigamiento en Buenos Aires, Cauca

Bogotá. Marzo 11 de 2025. En la Escuela Militar de Cadetes José Maria Córdova, se realiza el reconocimiento de tropas al nuevo ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con presencia del Presidente Gustavo Petro. (Colprensa - Cristian Bayona).

Ante las demoras de la Fuerza Pública en llegar a ayudar a la población durante el hostigamiento atribuido a las disidencias de alias “Iván Mordisco” el pasado 16 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció que llamará a dar explicaciones a los altos mandos del Ejército Nacional encargados de la zona.

“Llamaré a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca”, señaló.

Anunció que de llegar a comprobar que hubo incompetencia por parte de los militares, hará cambios en los mandos del Ejército colombiano.

Y es que mucho se ha hablado sobre las siete horas que pasaron sin refuerzos los 15 uniformados que se encontraban ese día en la estación de Policía, y aunque el Ejército atribuyó el retraso aéreo a condiciones meteorológicas, varias personas señalaron que la situación se hubiera podido evitar si se hubieran atendido las alertas de riesgo.

Petro cuestiona los hechos

El mandatario Petro señaló que no entiende qué fue lo que realmente pasó con las demoras de los refuerzos, porque las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y el Valle, fueron dadas hace varias semanas y cualquier incompetencia que se compruebe, llevará a cambios en los mandos del Ejército Nacional.