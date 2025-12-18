Obras en el Reloj Floral logran erradicar las inundaciones crónicas del Pie del Cerro en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) y la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, avanza de manera firme en las obras de restauración del icónico Parque del Reloj Floral, en el Pie del Cerro, una intervención que ya empieza a mostrar resultados concretos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Aunque los trabajos aún no concluyen, uno de los impactos más significativos ya es una realidad: se puso fin a un problema histórico de inundaciones que por años afectó la zona contigua al parque del Reloj Floral, el parque ubicado en el entorno inmediato del Castillo San Felipe. Esta situación generaba deterioro de la malla vial, inseguridad y afectaciones constantes a peatones y vehículos en uno de los puntos más visitados de Cartagena.

Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, las intervenciones adelantadas incluyeron limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial, combinando equipos especializados de presión–succión con brigadas de limpieza manual. Como resultado, se ejecutó la limpieza de 295 metros lineales de redes pluviales y la extracción de aproximadamente 7,2 metros cúbicos de sedimentos provenientes de siete imbornales, labores realizadas principalmente en horario nocturno para minimizar afectaciones al tránsito y a la dinámica turística del sector.

Adicionalmente, se realizó el suministro e instalación de dos tapas y siete rejillas en hierro dúctil para imbornales de tráfico pesado, reemplazando elementos deteriorados y protegiendo puntos que carecían de estas estructuras. Estas acciones permitirán garantizar un flujo hidráulico adecuado, reduciendo el riesgo de nuevas inundaciones, mejorando la seguridad vial y peatonal y prolongando la vida útil de la infraestructura, contribuyendo así a la preservación del entorno urbano y patrimonial.

La restauración del Reloj Floral se enmarca en el plan “Recuperación de Parques”, que contempla la intervención de cinco espacios emblemáticos de la ciudad: el Parque del Reloj Floral, el Parque Flanagan, el Parque Apolo, el Parque Centenario y el Parque de La Virgencita, en Blas de Lezo, con una inversión cercana a los 24 mil millones de pesos. El objetivo es devolverles a estos escenarios su valor urbano, social y turístico, para que vuelvan a ser puntos de encuentro, recreación y disfrute para las familias cartageneras.