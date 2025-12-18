El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mineros SA se unió a Vamos Pa’ Lante 2025 con una donación de 60 millones de pesos

Daniel Henao, presidente de Mineros SA, pasó por los micrófonos de La W y anunció que la empresa se unirá a la octava edición de la campaña Vamos Pa’ Lante que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

De acuerdo con Henao, la donación por parte de Mineros SA, para 2025 será de 60 millones de pesos.

“El compromiso es aportar a la educación para crecer todos juntos y ser como oro”, detalló.

Asimismo, comentó que las empresas como Mineros tienen un reto y una oportunidad de operar en el territorio. “Nuestra convicción es contribuir a un desarrollo sostenible de las regiones donde operamos y eso lo hacemos a través de la generación de empleo formal, pero es muy importante trabajar en apuestas como Vamos Pa’ Lante”, aseguró.

Sin embargo, reveló que estas ayudas no vienen de hace pocos días sino de hace décadas. Han entregado ayudas en el Bajo Cauca, apoyando a los estudiantes y promoviendo la educación ambiental en zonas rurales.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.