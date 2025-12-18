Inician las obras de pavimentación en la calle Los Pinos en Nelson Mandela

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue cumpliendo en los barrios populares de Cartagena. En el sector Los Pinos del barrio Nelson Mandela comenzó una de las obras más esperadas por su comunidad: la pavimentación de la calle principal, incluida dentro del programa Vías para la Felicidad y ejecutada por la Secretaría de Infraestructura.

La obra ya se encuentra en labores preliminares, con trabajos de excavación y preparación del terreno, lo que marca el inicio de una transformación largamente anhelada por los vecinos. Durante décadas, esta calle fue sinónimo de barro, polvo, huecos, accidentes y dificultades permanentes para la movilidad, afectando de manera directa la calidad de vida de quienes allí residen. Hoy, ese panorama empieza a quedar atrás.

La intervención contempla la construcción de 250 metros lineales de vía, equivalentes a 1.000 metros cuadrados de pavimento nuevo, que cambiarán de forma definitiva la realidad de esta calle principal del sector Los Pinos. Se trata de una obra estratégica que permitirá una conexión digna y directa con la vía principal de Nelson Mandela, facilitando el acceso al transporte público, incluido el sistema Transcaribe, y mejorando la movilidad interna del sector.

Además, esta nueva vía servirá como conexión hacia el sector Brisas del Salvador y facilitará el desplazamiento hacia la Institución Educativa Nelson Mandela, anteriormente conocida como el colegio Pino Verde, en el barrio El Silencio. Con ello, se fortalecen los recorridos cotidianos de estudiantes, trabajadores y familias, reduciendo tiempos y mejorando la seguridad vial.

La calle beneficia directamente a 70 viviendas, lo que representa cerca de 400 habitantes, quienes hoy celebran que, por primera vez, un gobierno los haya tenido en cuenta para una solución definitiva. La obra acaba de comenzar y, si las condiciones climáticas lo permiten, se proyecta su entrega entre mediados y finales de enero, permitiendo que el 2026 arranque con una calle completamente nueva en Nelson Mandela.

“Gracias señor alcalde por esta obra tan importante para el sector, es nuestra calle principal y por fin será pavimentada. Hemos pasado toda una vida esperando por esto; usted ha sido el único. Sabemos cómo está transformando a toda Cartagena, gracias”, expresó el vecino Fredy Rodríguez.

La pavimentación de la calle Los Pinos se suma a los múltiples frentes activos de Vías para la Felicidad en distintos puntos de la ciudad, que consolidan una transformación real de la malla vial desde los barrios. Con obras que conectan, dignifican y mejoran la vida cotidiana, el gobierno del alcalde Dumek Turbay continúa demostrando que en Cartagena las promesas se convierten en hechos.