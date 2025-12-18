Incautan licor de contrabando en la vía Cartagena–Barranquilla

En desarrollo de la estrategia Navidad con Propósito, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, realizó la incautación de 36 botellas de licor tipo ginebra, marca AXIS, que eran transportadas de manera irregular por la vía Cartagena–Barranquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta 90A01, a la altura del kilómetro 16, sector peaje Marahuaco, donde los uniformados inspeccionaron un vehículo tipo camión de servicio público de carga que cubría la ruta Ibagué–Cartagena. Durante la verificación, se evidenció que el conductor, oriundo de Ibagué, no contaba con las estampillas ni la tornaguía exigidas por la ley para acreditar la legal procedencia del licor.

De acuerdo con las autoridades, la mercancía incumplía lo establecido en la Ley 1762 de 2015 (Ley Anticontrabando), motivo por el cual fue incautada y dejada a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el objetivo preventivo de estos controles, especialmente en temporada decembrina: “En el marco de la estrategia Navidad con Propósito, intensificamos los controles en las vías del departamento para evitar la comercialización y consumo de licor de contrabando, el cual representa un grave riesgo para la salud de las personas. Invitamos a la ciudadanía a verificar la procedencia de los productos que consume”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de proteger la vida, la salud y la economía legal, y exhortó a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con el transporte o comercialización de mercancía ilegal.