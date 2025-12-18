Homicidio con arma cortopunzante en el barrio Los Manzanares de Cartagena
No hay capturas asociadas al trágico suceso
Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Los Manzanares, cerca a San Isidro, se presentó el homicidio con arma cortopunzante de Joniver Barraza Mendoza, oriundo de la capital bolivarense.
El organismo policial no entregó detalles sobre este caso y aseguró que los hechos materia de investigación.
Por su parte, la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación. El occiso no registra antecedentes judiciales.