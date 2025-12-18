En Cali estoy, en Cali me quedo: habla empresario de Carpa La 66 sobre ‘El Mejor Parche de la Feria’

El empresario Carlos Paz, organizador del evento ‘El Mejor Parche de la Feria’ que estaba programado entre el 26 y el 30 de diciembre y al cual la Alcaldía de Cali le negó los permisos, aseguró en diálogo con La W que cumplió con todos los requisitos exigidos.

Además, el empresario Paz denunció un presunto abuso de poder y extralimitación de funciones por parte de algunos funcionarios.

En entrevista con W Radio, Paz explicó que el pasado 9 de diciembre se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Ministerio Público y la Personería de Cali. Según afirmó, las entidades que integran la Ventanilla Única en este encuentro dejaron constancia, mediante acta firmada, de que el evento cumplía con los requerimientos legales.

“Seguridad y Justicia se compromete a que antes del viernes entregaban el permiso y eso está firmado, con videos que puedo aportar y firmado ante el Ministerio Público. A última hora dicen que no y no me lo informan a mí que es el debido proceso, pero lo informan en medios”, detalló.

Paz cuestionó los argumentos técnicos relacionados con la infraestructura del predio, al considerar que las exigencias señaladas no estarían contempladas en la normativa vigente.

“Ellos argumentan que la infraestructura no cumple con los requisitos. Lo grave del tema es que la ley 1493 de artes escénicas en ningún momento hace alusión o pide lo que ellos están hablando, motivo por el cual, están llevando a cabo un detrimento, una esta limitación de poder y un abuso de del poder público”, agregó.

Ante esta situación, el empresario indicó que acudirá a la figura del silencio administrativo positivo y que, pese a la negativa de permisos, mantendrá la realización del evento en Cali, aunque con un cambio en su formato, ya que no se cobrará ingreso al público.

“En Cali estoy, en Cali me quedo, porque cumplo con la norma. No venderemos boletas y no cobraremos por el evento, de tal forma que la caseta va a ser por primera vez en la historia totalmente gratis para aquellas personas que no tienen la posibilidad de comprar entradas costosas en el evento de feria”, puntualizó.

Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad y Justicia no autorizó los conciertos, argumentando que el predio no cuenta con la infraestructura adecuada para eventos masivos, que existen observaciones en materia de derechos de autor por parte de Sayco y Acinpro, y solicitudes de la comunidad del sector que se oponen a la realización del espectáculo en ese lugar.

Escuche la entrevista completa a continuación:

