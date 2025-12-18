El Congreso de Brasil aprueba proyecto que busca rebajar pena del expresidente Bolsonaro ¿Qué sigue?

Cámara de Diputados de Brasil y Jair Bolsonaro. FOTOS: diegograndi y Mauro Pimentel - AFP/Getty Images

Tras el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, el Senado de Brasil, de mayoría conservadora, aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por intentona golpista.

Votaron a favor de la rebaja 48 senadores y en contra 25.

El texto podría reducir el tiempo de reclusión del ultraderechista de ocho años a poco más de dos años.

Además de beneficiar al mayor líder de la derecha y la extrema derecha de Brasil, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el proyecto puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

El proyecto de ley

La ley busca reducir el tiempo efectivo de cárcel para varios delitos, entre ellos, el de golpe de Estado.

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como “un gesto de reconciliación” en un país polarizado.

Además, entre los puntos principales, la medida impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario entre 2019 y 2022: el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado.

Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel.

Con la normativa actual, la justicia estima el tiempo de reclusión de Bolsonaro en unos ocho años. La nueva ley podría modificarlo a unos dos años y cuatro meses.

En adición, se propone reducir de un tercio a dos tercios la pena cuando los crímenes por golpismo son practicados como parte de una “multitud”, como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Por último, el proyecto permite la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos crímenes tras cumplir al menos una sexta parte de la pena.

Durante la votación previa en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ), el relator del proyecto, Esperidião Amin, aceptó incluir una enmienda en el texto original para restringir las condiciones para la reducción de la pena en régimen cerrado, específicamente en lo que respecta a los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho.

A sanción presidencial

El texto será enviado ahora para la sanción del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya adelantó que podría vetarlo, dado que ha dicho que Bolsonaro “tiene que pagar” su condena.

Si esto sucede, el Congreso Nacional tiene poder para derribar el veto y aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

Decenas de miles de personas salieron a las calles el domingo para protestar contra la aprobación del texto, convocadas por sectores de izquierda.

Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que perdió con Lula.

La trama golpista contemplaba incluso matar al entonces presidente electo Lula, pero fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.

Desde finales de noviembre, Bolsonaro purga su pena en un cuarto pequeño de una dependencia policial de Brasilia. Fue trasladado allí de manera anticipada, luego de quemar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.

Sus abogados pidieron la semana pasada que el expresidente sea trasladado al hospital rápidamente para someterse a dos cirugías, una para tratar un hipo recurrente y otra para reparar una hernia inguinal.

El juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, pidió exámenes adicionales antes de decidir si autoriza las intervenciones.

Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones debido a una puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Fuera de juego, el expresidente designó a su hijo el senador Flávio Bolsonaro como candidato de la derecha en las presidenciales de 2026, mientras Lula prevé presentarse a un cuarto mandato para la izquierda.