Ecopetrol lideró foro sobre transición energética y gestión responsable del agua en Cartagena

Con la participación de más de 400 asistentes por jornada, Ecopetrol lideró la tercera edición del Foro Transición Energética y Gestión Integral del Agua 2025, un espacio de reflexión académica que durante dos días reunió a líderes empresariales, autoridades, y representantes de la academia y comunidades para analizar los avances y desafíos de la transición energética hacia una matriz más justa y sostenible para el país y la región Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el encuentro, se promovió la articulación entre sectores y territorios, reconociendo que la transición energética y la gestión integral del agua son pilares claves para el desarrollo sostenible de la región.

En las conversaciones se abordaron retos como la diversificación de fuentes renovables de energía, la adaptación al cambio climático y la garantía de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, desde una mirada territorial e incluyente.

“La refinería de Cartagena ratifica su compromiso con la transición energética y el cuidado del agua. Con la reciente instalación del electrolizador para generar hidrógeno verde lo estamos demostrando. También estamos incorporando energía limpia de la granja solar y estamos empleando tecnologías de última generación en nuestras operaciones, las cuales, nos han arrojado resultados en eficiencia energética”, aseguró Andrés Carrascal, gerente general (e) de la refinería de Cartagena.

El foro estuvo enfocado en generar conocimiento, construir alianzas y diseñar soluciones conjuntas, integrando la voz de empresas, autoridades, academia y comunidades, con el fin de aportar a la competitividad regional y fortalecer la resiliencia de los territorios del Caribe.

En las dos ediciones anteriores del foro han participado más de 400 personas, quienes han conformado mesas de trabajo regionales que impulsan proyectos de energías renovables y eficiencia hídrica, con alianzas entre universidades y centros de investigación, confirmando que el diálogo y la cooperación son motores de transformación regional.

“En Ecopetrol estamos convencidos de que Cartagena tiene mucho potencial para la transición energética tan necesaria para el país y para el Caribe. A través de este escenario trazamos la ruta para orientar el camino hacia esa generación de fuentes renovables de energía y generar visiones colectivas que acompañen este ejercicio de transformación regional”, aseguró Érika Bohórquez, gerente Territorial y HSE de Hidrocarburos de Ecopetrol.