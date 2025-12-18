Dos nuevas máquinas de Bomberos llegan a Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa fortaleciendo la seguridad y la atención de emergencias en la ciudad, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos. En este 2025, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena incorpora dos nuevas máquinas especializadas a su parque automotor, honrando el compromiso adquirido por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el pasado 16 de diciembre de 2024, durante el inicio de las obras de la nueva Estación de Bomberos en Bocagrande.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Lo prometimos y lo cumplimos: la salvaguarda de cada cartagenero y nuestra capacidad de respuesta frente a la atención de cada emergencia siguen fortaleciéndose con decisiones priorizadas desde un gobierno que escucha y actúa. Es por eso que, con adquisiciones como estas dos nuevas máquinas, demostramos que no escatimamos esfuerzos para darle solución a problemas históricos que venían siendo ignorados”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

En ese sentido, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, afirmó: “Seguimos cumpliendo con nuestras metas de Plan de Desarrollo, fortaleciendo el parque automotor de nuestro Cuerpo de Bomberos, dignificando y honrando a estos hombres que dan todo por esta ciudad en cada misión”.

Como parte del proceso de adquisición y verificación técnica, Hernández viajó a la fábrica Rosenbauer, en los Estados Unidos, para supervisar y probar directamente la tecnología de los vehículos, garantizando que cada uno de sus sistemas y equipamientos cumpla con los más altos estándares internacionales y responda a las necesidades operativas de Cartagena.

Las nuevas unidades cuentan con tecnología de última generación y están diseñadas para optimizar la atención de emergencias en distintos escenarios de la ciudad.

* Máquina extintora estructural: cuenta con un tanque de agua con capacidad para 1.000 galones y está diseñada bajo estándares internacionales de seguridad. Su estructura permite transportar cómodamente a la tripulación, así como llevar el equipo necesario para atender emergencias de gran magnitud de manera rápida y eficiente.

* Unidad de primera intervención multipropósito: es un vehículo ágil y versátil, ideal para atender emergencias en sectores de difícil acceso o con calles estrechas. Tiene capacidad para cinco bomberos, espacio para su equipamiento y un sistema que le permite apagar incendios mientras se encuentra en movimiento, con un tanque de agua de 400 galones.

Con estas incorporaciones, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena incrementa de manera significativa su capacidad de respuesta frente a emergencias por incendios, consolidándose como una institución de referencia a nivel nacional e internacional. Este fortalecimiento se articula con la construcción de la nueva estación de Bomberos en Bocagrande, como parte de una estrategia integral de modernización de la infraestructura, el equipamiento y el servicio a la ciudadanía.

“Este es un paso fundamental en la renovación de nuestro parque automotor. Cada máquina que llega representa mayor seguridad y protección para los cartageneros. Estas unidades no son solo vehículos; son herramientas de vida que permitirán a nuestros bomberos llegar más rápido, mejor equipados y con tecnología de punta para responder ante cualquier emergencia. Agradecemos la gestión del señor alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, y el compromiso de toda su administración con la seguridad de nuestra ciudad. Cartagena se está transformando y el Cuerpo de Bomberos también. Apostamos a convertirnos en la institución bomberil mejor dotada de Latinoamérica, y hoy lo estamos demostrando”, agregó Jhony Pérez Sayas, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

De manera complementaria, la Administración Distrital realizó también una dotación de uniformes y herramientas especializadas para el personal del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de fortalecer su labor diaria y garantizar mejores condiciones de seguridad durante la atención de emergencias.