Cayeron dos hombres armados tras persecución policial en el barrio El Cabrero

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola, en el barrio El Cabrero.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en la avenida Santander, permitió capturar a alias ‘el Jose’ y ‘el Jeiner’, de 21 y 18 años respectivamente, quienes iban a bordo de una motocicleta, encontrándoles en su poder un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, con un cargador y nueve cartuchos para el mismo.

A alias ‘Jose’, le registran anotaciones judiciales por lesiones personales y amenazas.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 864 personas, incautando 673 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.