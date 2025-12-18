Bolívar se postula como sede de la Exposición Nacional Equina 2027

Con éxito se desarrolla en el municipio de Arjona la tercera edición de la Feria AgroBolívar, la segunda realizada en esta población del norte del departamento. En el marco de este importante evento tuvo lugar la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas), organismo que agrupa a 24 asociaciones del sector equino de distintas regiones del país.

Durante la sesión, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, presentó oficialmente la postulación del municipio de Arjona como sede de la Exposición Nacional Equina, que se realizará en 2027. La propuesta destaca a Arjona como la capital ganadera del departamento y resalta la disponibilidad de un escenario de alto nivel como el Centro de Exposiciones Agropecuarias, ubicado sobre la Troncal de Occidente.

Entre las principales ventajas expuestas por el mandatario departamental se encuentra la moderna infraestructura del Centro de Exposiciones Agropecuarias, construida sobre un área superior a los 11 mil metros cuadrados, su amplia capacidad operativa y su ubicación estratégica, a tan solo 30 minutos de Cartagena.

“Tenemos toda la disposición de seguir ampliando el Centro de Exposiciones. Contamos con un proyecto estructurado que contempla mayor número de pesebreras y mayor capacidad para visitantes. Nuestra propuesta es que este evento trascienda lo equino y se convierta en un encuentro familiar. Para ello, disponemos de una capacidad hotelera conjunta entre Cartagena, Turbaco y Arjona de más de 17 mil habitaciones y 70 mil camas, además de una variada oferta gastronómica y turística”, afirmó el gobernador Arana Padauí.

El mandatario también señaló que la red hospitalaria del departamento estará dispuesta para atender cualquier eventualidad y destacó que el Aeropuerto Internacional de Cartagena es uno de los mejor conectados del Caribe colombiano.

“Queremos hacer historia. Si se nos permite ser sede de la feria nacional, disponemos de una inversión cercana a los mil millones de pesos para garantizar el éxito del evento y, de ser necesario, pondremos a disposición un servicio de transporte para facilitar el traslado entre Cartagena y Arjona”, agregó.

Desde la junta directiva de Fedequinas se reconoció y felicitó al gobernador de Bolívar por la iniciativa y la disposición institucional para la realización del evento. Héctor José Vergara, presidente ejecutivo de Fedequinas expresó que el Gobernador postuló oficialmente que Arjona sea la sede de la versión 43 de la Exposición Nacional Equina y “ahora la junta debe reunirse y revisar la propuesta y elegir la más idónea para este tipo de evento y en el mes de enero daremos la respuesta”.

Durante la junta, varios miembros de la expresaron su voto de confianza hacia Arjona, teniendo en cuenta las garantías ofrecidas por la Gobernación de Bolívar.

Cabe recordar que, de concretarse esta designación, la Exposición Nacional Equina regresaría, luego de más de 40 años, al área de Cartagena, específicamente al nuevo centro de eventos donde se desarrolla AgroBolívar.

Continúa AgroBolívar

AgroBolívar 2025 se consolida como un importante dinamizador de la economía departamental, con una proyección de impacto cercano a los 5 mil millones de pesos. El evento impulsa sectores como el comercio local, el transporte, la gastronomía, los servicios y el turismo interno, beneficiando de manera directa a campesinos, ganaderos, artesanos y pequeños productores, y fortaleciendo la generación de empleo y el crecimiento productivo del departamento.

Durante la feria, los visitantes pueden acceder a:

- Mercado campesino con productos frescos del campo bolivarense.

- Acceso a créditos de bajo interés, de manera directa y sin intermediarios.

- Espacios para artesanos y emprendedores locales.

- Tienda Marca Bolívar, símbolo del orgullo, la identidad y el sentido de pertenencia departamental.

- Feria ganadera y feria equina con ejemplares de alto nivel.

- Muestras gastronómicas, artesanales y de cocina tradicional.

Programación musical

El evento también se destaca por su componente cultural y artístico, con una programación musical de alto nivel que busca atraer a miles de visitantes y fortalecer el turismo regional:

Viernes: presentación estelar del maestro Poncho Zuleta, ícono del vallenato colombiano.

Sábado: show central del reconocido artista Pipe Bueno, uno de los principales exponentes de la música popular colombiana.