Acualco detecta robo de agua en Turbaco y alerta sobre riesgos de manipular redes

La empresa Acualco S.A. ESP confirmó la detección de un caso de defraudación de fluidos y manipulación ilegal de redes de acueducto en el barrio Monte Carmelo, en Turbaco, durante operativos de control adelantados por el Área de Pérdidas, en atención a reportes internos sobre posibles irregularidades en la prestación del servicio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el informe técnico, se evidenció la intervención no autorizada de una tubería principal de 3 pulgadas, a la cual se le había instalado un galápago de 2 pulgadas, configurando una extensión ilegal de la red. La infraestructura fue desconectada de inmediato y el material retirado quedó bajo custodia de la empresa, tal como lo establecen los protocolos operativos y normativos de Acualco.

Durante la inspección también se identificaron conexiones improvisadas con mangueras de media pulgada hacia predios en construcción, así como excavaciones realizadas por personal particular sin autorización, acciones que representan un riesgo para la continuidad del servicio, la seguridad de la comunidad y la integridad del sistema de acueducto.

Acualco recordó que la manipulación de redes principales solo puede ser realizada por personal autorizado, y que este tipo de conductas constituye una falta grave. La empresa reiteró que la defraudación de fluidos está tipificada como delito en el Código Penal Colombiano, y que la normativa vigente contempla sanciones administrativas, multas y suspensión del servicio para quienes incurran en estas prácticas.

Ante esta situación, la empresa anunció que mantendrá vigilancia permanente en sectores priorizados del municipio y no descarta solicitar acompañamiento de las autoridades para prevenir nuevas conexiones ilegales y proteger la infraestructura pública.

Finalmente, Acualco hizo un llamado enfático a los usuarios y a la comunidad en general para que eviten cualquier tipo de manipulación o intervención clandestina de las redes, denuncien actividades irregulares y realicen sus solicitudes de conexión o ampliación del servicio únicamente a través de los canales oficiales de la empresa, contribuyendo así a una prestación segura, legal y continua del servicio de acueducto en Turbaco.