Zipaquirá pone en marcha la revitalización integral de su centro histórico

Cundinamarca

Por primera vez en su historia, Zipaquirá adelanta una iniciativa que más allá de pintar más de 20mil metros cuadrados de fachadas, consolida toda una estrategia de apropiación ciudadana, capacitación en técnicas de pintura, diagnósticos socioeconómicos de la dinámica comercial de centro y diálogo con todos los actores que confluyen en el centro histórico desde la institucionalidad hasta toda la cadena productiva del sector turístico.

“Esta esta apuesta de revitalización apunta a la consolidación del centro histórico como producto turístico que nos haga competitivos a nivel nacional, por eso integramos embellecimiento, capacitación, mapas de empatía, diálogo social y aporte de prestadores de servicios turísticos, sin esta base que estamos construyendo sería imposible soñar con un futuro productivo para el turismo en la ciudad”, afirmó el alcalde Fabián Rojas.

En este proceso la Universidad de los Andes realizó en sus laboratorios el estudio de calas estratigráficas, para la construcción de dos paletas de colores que fueron puestas a votación en una jornada electoral sin precedentes. A partir de ahí, se capacitaron maestros pintores para garantizar que el conocimiento sobre la técnica de pintura patrimonial se quedara en la ciudad, y se entregó la pintura para las intervenciones en primeros niveles. Para trabajo en alturas, fueron los expertos de la Corporación Tierra SOS los que se encargaron de la pintura.

Colores políticos no siguen

El estudio microscópico de los colores que históricamente han tenido las casas y palacios del centro, reveló que la tendencia cromática siempre ha estado marcada por el partido político de los gobiernos de turno. Una práctica que se rompe con este proceso que no privilegia el color político del gobierno de turno, sino que abre por primera vez un proceso democrático que respeta los colores que han predominado a lo largo de la historia.