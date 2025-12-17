Veeduría en Salud Color Esperanza denuncia retrasos en la entrega de medicamentos de alto costo

La Veeduría en Salud Color Esperanza alertó sobre presuntos retrasos prolongados en la autorización y entrega de medicamentos de alto costo para pacientes con VIH afiliados a la EPS Coosalud, una situación que, según las denuncias recibidas, se estaría presentando desde hace aproximadamente cuatro meses.

De acuerdo con la veeduría, decenas de usuarios estarían enfrentando interrupciones en sus tratamientos, no por fallas en las farmacias dispensadoras, sino por la falta de autorización directa por parte de la EPS, lo que genera una profunda preocupación entre pacientes y organizaciones defensoras del derecho a la salud, debido a los riesgos que implica la suspensión de terapias antirretrovirales.

La denuncia se conoce en medio de campañas institucionales alusivas al Día Mundial de la Lucha contra el VIH, lo que ha generado inconformidad entre los pacientes, quienes consideran que los mensajes de sensibilización contrastan con la realidad que viven en los servicios de atención.

Cabe recordar que Coosalud EPS se encuentra bajo medida de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, según la Veeduría en Salud Color Esperanza, los cambios esperados en la oportunidad y calidad de la atención no se estarían reflejando de manera efectiva, pese a la presencia de auditores designados por el ente de control.

Desde el punto de vista jurídico, la Corte Constitucional ha reiterado que las personas que viven con VIH son sujetos de especial protección constitucional, lo que obliga a las entidades del sistema de salud a garantizar un tratamiento integral, continuo y sin barreras administrativas, económicas o discriminatorias.

Ante esta situación, la Veeduría solicitó un pronunciamiento público y urgente por parte de Coosalud EPS, así como la intervención efectiva de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la vida y a la salud de los pacientes afectados.

La organización anunció que continuará haciendo seguimiento al caso y acompañando a los usuarios, insistiendo en la necesidad de soluciones estructurales que garanticen una atención digna y oportuna dentro del sistema de salud.