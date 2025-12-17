Supersubsidio pide articulación para prevenir el acoso escolar

Ante este panorama, la Superintendencia del Subsidio Familiar instó a las Cajas de Compensación Familiar a implementar acciones orientadas a la prevención del acoso escolar y al fortalecimiento de la educación socioemocional, tanto en las instituciones educativas bajo su cobertura como en los programas del Fondo para la Atención Integral de la Niñez (Foniñez).

En los programas de Jornada Escolar Complementaria (JEC) se atiende a 406.006 estudiantes, y en los de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) a 264.237 estudiantes, para un total de 670.243 estudiantes a corte de septiembre de 2025, según datos del Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar (SIMON).

“Los niños, niñas y adolescentes deben crecer en entornos seguros, libres de violencia y con herramientas para su desarrollo integral. Nuestra responsabilidad es garantizar estos entornos de bienestar”, afirma la Superintendente del Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena Martínez.

Las medidas a adoptar por las Cajas de Compensación Familiar deberán centrarse en tres frentes principales:

1. Prevención: incorporar contenidos de gestión emocional, empatía y resolución pacífica de conflictos en actividades de bienestar y recreación.

2. Atención: fortalecer líneas de denuncia y canales de apoyo frente a situaciones de violencia escolar, que incluye: acoso escolar y ciberacoso.

3. Formación: capacitar a docentes en herramientas socioemocionales y metodologías inclusivas con enfoque territorial y campañas de sensibilización dirigidas a padres, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

La Supersubsidio reitera que garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en espacios educativos seguros y protectores es responsabilidad de toda la sociedad. Por eso, invita a familias, colegios y comunidades a sumarse a esta tarea común para asegurar el bienestar y desarrollo integral de la niñez en Colombia.