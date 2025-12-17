“No solo medimos la gestión judicial, también la resocialización y la reincidencia”: Jenny Lindo

De acuerdo con la contralora delegada de Justicia más de 700.000 millones en proyectos del sector fueron asegurados gracias a la participación ciudadana. | Foto: Caracol Radio / Christian Aldana

En el marco de la Rendición de Cuentas 2025 de la Contraloría General de la República, organizada por Prisa Media, la contralora delegada para el sector justicia, Jenny Lindo, señaló que las alertas tempranas permitieron reactivar seis obras carcelarias clave para el sistema penal, en un contexto marcado por el alto hacinamiento en estaciones de policía. Explicó que estas acciones fortalecen la capacidad institucional para gestionar órdenes de captura y mejorar la infraestructura disponible, aportando mayor eficacia al sistema.

Así mismo, destacó que el análisis de la inversión penal permitió identificar brechas en programas de resocialización y orientar recomendaciones para disminuir la reincidencia. Sumado a esto, subrayó que, gracias al sistema de participación ciudadana, la Contraloría logró asegurar la entrega de obras y proyectos por más de 700.000 millones de pesos en el sector justicia, evitando posibles detrimentos y garantizando su puesta en funcionamiento.

Aquí la entrevista completa: