“No solo medimos la gestión judicial, también la resocialización y la reincidencia”: Jenny Lindo
La contralora delegada para el sector justicia señaló que los resultados de vigilancia y participación ciudadana han permitido fortalecer el sistema penal y orientar recursos clave.
En el marco de la Rendición de Cuentas 2025 de la Contraloría General de la República, organizada por Prisa Media, la contralora delegada para el sector justicia, Jenny Lindo, señaló que las alertas tempranas permitieron reactivar seis obras carcelarias clave para el sistema penal, en un contexto marcado por el alto hacinamiento en estaciones de policía. Explicó que estas acciones fortalecen la capacidad institucional para gestionar órdenes de captura y mejorar la infraestructura disponible, aportando mayor eficacia al sistema.
Así mismo, destacó que el análisis de la inversión penal permitió identificar brechas en programas de resocialización y orientar recomendaciones para disminuir la reincidencia. Sumado a esto, subrayó que, gracias al sistema de participación ciudadana, la Contraloría logró asegurar la entrega de obras y proyectos por más de 700.000 millones de pesos en el sector justicia, evitando posibles detrimentos y garantizando su puesta en funcionamiento.
Aquí la entrevista completa: