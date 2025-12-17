Ministro Jaramillo critica al Senado por archivo de Reforma a la Salud: “Sí había recursos”

SALUD

En las últimas la Comisión Séptima del Senado de la República archivó el proyecto del gobierno que busca Reformar el sistema de salud en Colombia. Entre las principales razones es que no había el financiamiento para su ejecución.

No obstante, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le salió al paso a este argumento y aseguró que la reforma a la salud sí contaba con respaldo financiero y acusó a la Comisión Séptima del Senado de archivar el proyecto sin estudiarlo durante los ocho meses que estuvo en sus manos.

Según el jefe de la cartera, el argumento de que la reforma no estaba financiada es “una gran mentira”, ya que el proyecto incluía un aumento de un punto del PIB, equivalente a cerca de 18 billones de pesos, además de recursos provenientes de impuestos saludables, IVA social y más de un billón de pesos para el pago de deudas de hospitales y clínicas.

“Entonces, sí estaban los recursos, estaba el aval fiscal. Desde el mes de septiembre el ministerio ratificó eso, pero quisieron hundir la reforma para no afrontar lo que queremos reformar, que es que los dineros no lo sigan manejando los particulares, que el dinero sirva para que se le pague a las clínicas y a los hospitales y haya acceso libre para todos los pacientes para que los medicamentos sean pagados en forma oportuna para que todos los reciban para que podamos acabar con la integraci vertical cuando la EPS", indicó Jaramillo.

Jaramillo recordó que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en dos ocasiones y señaló que, desde septiembre, el Ministerio de Salud había ratificado el aval fiscal de la iniciativa.

Freno a avances sociales, según Jaramillo

El ministro afirmó que el hundimiento de la reforma impidió avanzar en cambios estructurales del sistema, como el pago oportuno a clínicas y hospitales, el acceso oportuno a medicamentos, la eliminación de la integración vertical de las EPS y la formalización laboral de los trabajadores de la salud.

Finalmente, aseguró que hoy la financiación del sistema recae principalmente sobre los ciudadanos y no sobre los grandes empleadores, y sostuvo que la decisión de la Comisión Séptima favoreció los intereses de unos pocos en detrimento del derecho a la salud de la mayoría de los colombianos.

Cabe resaltar que aún está pendiente definir la apelación que busca salvar este proyecto.