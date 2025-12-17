“La ciudadanía es clave para proteger los recursos públicos”: Julián Ruíz

En la Rendición de Cuentas 2025 de la Contraloría General, organizada por Prisa Media, el contralor de Bogotá, Julián Ruíz, resaltó los más de 3 billones de pesos recuperados para la Nación y los avances de Salvando Obras, estrategia que ha permitido reactivar proyectos esenciales gracias a la vigilancia fiscal y al trabajo articulado con la ciudadanía.

Ruíz subrayó que la participación ciudadana, a través de veedurías y mecanismos de control social, es determinante para prevenir la pérdida de recursos públicos y asegurar que las obras lleguen a la comunidad. Agradeció, además, la labor del equipo de la Contraloría General y reiteró que los resultados son producto del trabajo conjunto entre entidades y ciudadanos.

Aquí la entrevista completa: