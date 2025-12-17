“La ciudadanía es clave para proteger los recursos públicos”: Julián Ruíz
El contralor de Bogotá destacó el impacto del recaudo y de la estrategia Salvando Obras en la recuperación de inversiones para el país.
En la Rendición de Cuentas 2025 de la Contraloría General, organizada por Prisa Media, el contralor de Bogotá, Julián Ruíz, resaltó los más de 3 billones de pesos recuperados para la Nación y los avances de Salvando Obras, estrategia que ha permitido reactivar proyectos esenciales gracias a la vigilancia fiscal y al trabajo articulado con la ciudadanía.
Ruíz subrayó que la participación ciudadana, a través de veedurías y mecanismos de control social, es determinante para prevenir la pérdida de recursos públicos y asegurar que las obras lleguen a la comunidad. Agradeció, además, la labor del equipo de la Contraloría General y reiteró que los resultados son producto del trabajo conjunto entre entidades y ciudadanos.
Aquí la entrevista completa: