“La ciberseguridad es uno de los grandes retos del país”: José Pino

José Pino advirtió sobre el impacto de los ciberataques en el país y propuso fortalecer la protección de los sistemas y los datos de los colombianos. |Foto: Caracol Radio.

José Pino señaló durante el lanzamiento del especial 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025, que el país es uno de los más golpeados por ciberataques. En ese contexto, afirmó que uno de los principales desafíos es fortalecer la protección de los sistemas y de los datos de los colombianos, por lo que propuso la creación de una superintendencia de ciberseguridad que regule a las compañías tecnológicas y garantice el uso de criptografía y herramientas adecuadas para evitar fugas de información y riesgos como la suplantación de identidad.

Asimismo, explicó que su motivación está en construir grandeza para luego retribuir a la sociedad, especialmente a poblaciones que han enfrentado mayores dificultades. En ese sentido, destacó la importancia de impactar a los niños a través de más cultura, educación innovadora y esquemas de aprendizaje estratégico, como una forma de transformar la economía de las familias y cambiar la historia de los territorios.

Aquí la entrevista: