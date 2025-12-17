Identifican a joven asesinado a tiros en San Pedro y Libertad

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tarde de este martes, 16 de diciembre, a los habitantes del barrio San Pedro y Libertad. Un ataque con arma de fuego cobró la vida de Cristian David Cabrera Puerta, un joven de 23 años, natural de esta ciudad.

El suceso violento tuvo lugar hacia las 3:55 p.m., específicamente en el sector conocido como el Callejón de las Rosas. Según versiones recolectadas por las autoridades entre los testigos, Cabrera Puerta se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por un individuo armado.

El agresor, tras desenfundar un arma de fuego, disparó en repetidas ocasiones contra la humanidad del joven, quien debido a la contundencia de las heridas falleció en el lugar de los hechos antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Tras el reporte del atentado, la zona fue acordonada para preservar la escena. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de evidencias balísticas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas por este homicidio. La Policía Metropolitana de Cartagena se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para establecer los móviles del crimen y la identidad del responsable.