Homicidio en barrio Vista Hermosa de Cartagena: Asesinan a hombre de 56 años

Las autoridades de Cartagena reportaron un nuevo hecho de sangre ocurrido la tarde de este martes, 16 de diciembre, en el sector de Vista Hermosa. El ataque sicarial acabó con la vida de José Ramón Hurtatis Perdomo, un hombre de 56 años y natural de Florencia (Caquetá).

Los hechos se registraron aproximadamente a las 4:25 p.m., cuando la víctima se encontraba departiendo en la terraza de un establecimiento comercial de la zona. Según el relato de testigos, un sujeto desconocido se acercó al lugar, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó contra Hurtatis Perdomo, quien falleció de manera instantánea en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el reporte oficial, al hoy occiso le figuraban dos anotaciones judiciales previas por el delito de inasistencia alimentaria. Tras el ataque, el victimario huyó del lugar con rumbo desconocido.

La escena del crimen fue acordonada por la Policía Nacional para permitir las labores de criminalística. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y su posterior traslado a Medicina Legal.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes, analizando testimonios y cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los responsables de este homicidio que enluta a la comunidad de Vista Hermosa.