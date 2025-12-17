El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fitch baja la calificación crediticia de Colombia, ¿esto cómo le impacta a su bolsillo?

César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, se pronunció en La W sobre la decisión de Fitch Ratings que rebajar la calificación del país de BB+ a BB.

El economista recordó que Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s, nos hacen un “examen médico a la salud” de la economía colombiana y, con base en lo que pasa en este, nos dan una calificación.

“Lo que pasó en este caso es que rebajamos en un escalón la calificación por la mala situación fiscal. Creo que el mensaje fue contundente. Ven que no solamente la realidad fiscal, sino los planes fiscales, realmente generan mucha incertidumbre”, afirmó.

Es decir, afirmó que estamos perdiendo confianza en este examen periódico que nos hacen recurrentemente los calificadores.

¿Cómo afectará esta baja calificación?

¿Pero la gente cómo verá el impacto de esta decisión de Fitch en su día a día? Al respecto, Pabón afirmó que hay separar los impactos del corto y largo plazo.

“Ya gran parte de estas noticias están descontadas por el mercado. Por eso yo no creo que ahorita se vea un gran impacto en el tipo de cambio, en los títulos de deuda pública. Pero yo creo que hay que llamar la atención sobre que esto nos preocupa en el largo plazo. Perder la confianza, como en cualquier relación, en cualquier situación, toma mucho recuperar esa confianza y de cierta manera esto lo que va a hacer es que menos inversionistas puedan llegar al país”, afirmó Pabón.

En este sentido, agregó que puede que en el corto plazo no lo sintamos en el bolsillo, pero, sin lugar a duda, esto es algo que nos debe preocupar en el largo plazo pues se está perdiendo la confianza y esto aleja a muchos inversionistas.

