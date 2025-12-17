“Es necesario que los colombianos conozcamos a Colombia”: Alberto Gómez
El director del Jardín Botánico del Quindío dio su visión sobre el principal reto que tiene el país de cara al próximo año.
En el evento de presentación de los 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025, Alberto Gómez, fundador del Jardín Botánico del Quindío, expresó que el mayor reto que tendrá la nación de cara a 2026 es que los ciudadanos se den la oportunidad de recorrer a fondo el país. Se trata de un acto fundamental para promover un mejor cuidado de los territorios e impulsar políticas públicas acordes a las necesidades específicas de la población.
Además, Gómez propuso la educación como solución a los distintos problemas que atraviesan las regiones, tanto en materia social y ambiental, como en lo económico, pues considera que “esta permite impulsar el potencial colombiano en biodiversidad ya que si se entiende bien cómo aprevecharlo, se puede resolver el hambre y la pobreza y con esto acabar con la violencia”.
A continuación la entrevista completa: