Contraloría refuerza el monitoreo a megaproyectos y potencia la participación ciudadana

En la Rendición de Cuentas 2025 de la Contraloría General, organizada por Prisa Media, el contralor delegado para el sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, informó que este año se realizaron 26 actuaciones de control fiscal, que auditaron 28 billones de pesos y permitieron configurar hallazgos por 106.000 millones. Añadió que la entidad atendió 96 denuncias ciudadanas, las cuales derivaron en 37.000 millones en hallazgos, reflejando el papel de las veedurías en la vigilancia de los recursos públicos.

También señaló que el seguimiento técnico a proyectos estratégicos, que suman cerca de 100 billones de pesos, ha permitido monitorear avances concretos. Destacó tres casos: la primera línea del metro de Bogotá, que pasó de 8% a 65% de ejecución; Hidroituango, que hoy tiene cuatro turbinas en operación; y el proyecto de recuperación de Mocoa, donde la Contraloría mantiene presencia permanente

Aquí la entrevista completa: