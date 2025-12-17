“Colombia es parte de los cimientos más importantes de toda mi carrera”: Ricardo Montaner

En entrevista con La W, el cantautor venezolano, Ricardo Montaner recordó el inicio de su carrera en nuestro país y aseguró que le emociona mucho saber que con Colombia ha vivido todo ese recorrido de la mano, inclusive desde antes de que se diera a conocer una canción suya.

“Ustedes son parte de los cimientos más importantes de toda mi carrera. Yo aprendí a cantar prácticamente en los lugares de Colombia, en Cali, en Barranquilla; yo iba con mi guitarrita al hombro cantando por ahí en los festivales y consiguiendo apoyo de gente que prácticamente no me conocía y, sin embargo, me daban oportunidad en la televisión”, contó.

Con respecto a si la inteligencia artificial puede suplantar la creatividad y el alma de una canción, piensa que “la música y las notas ya están hechas. Puedes jugar con ellas; puedes un día ir turnando a ver cuál pones primero. Es cuestión de usar tu creatividad y tu alma y componer y escribir. Todo lo de la inteligencia artificial, a menos que sea alimentado de alguna manera por el alma o por esa intimidad, es muy complicado que pueda suplantar a ese autor que en algún momento, quién sabe, entre copas compuso un bolero entrañable. Yo no pienso que una maquinita o que algo creado artificialmente pueda suplantar el perfume. A qué olía la habitación en el momento que te inspiraste a escribir esa canción. Cuáles eran las circunstancias de tu corazón el día que te sentaste frente a la guitarra. Todo ese tipo de cosas que son imposibles de crear artificialmente influyen en el resultado. Yo creo que eso es imposible.”

Charlando sobre su próxima gira por Colombia, expresó que “el último regreso es un paseo de un repertorio postergado por más de tres años y la verdad que me ha costado un trabajo enorme poder saber qué quitar y qué poner. Eso es un gran problema, pero eso es un maravilloso problema. Entonces estoy apelando a hacer un par de medleys en donde voy a agregar ahí pedazos de canciones que no caben en el repertorio de dos horas, dos horas y cuarto de show, así que voy a hacer un compendio de toda mi carrera y estoy seguro que la gente va a salir contenta de ahí.”

Finalmente, a la hora de componer canciones, afirmó: “A mí me inspira pensar que hay una historia detrás y que no hace falta hablar muchas veces para poder transmitirle a la persona que tienes al lado ese amor eterno que sientes por ella. Me inspiro muchas veces en las situación y muchas veces imaginaria de la gente que me encuentro por la calle. Eso me ha servido de alimento, de nutriente para poder escribir canciones.”