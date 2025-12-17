Cemento País brilla en la gala de los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena

La gala conmemorativa de los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena fue un evento memorable que reunió a los más destacados líderes empresariales y sociales de la región. En esta ocasión tan especial, Cemento País se destacó como uno de los patrocinadores principales, reafirmando su firme compromiso con el desarrollo sostenible y el progreso de Cartagena y Bolívar.

“Para Cemento País, es un verdadero honor haber sido parte de esta celebración, que honra más de un siglo de historia, logros y contribuciones de la Cámara de Comercio de Cartagena. Nuestra empresa está profundamente comprometida con el crecimiento y el bienestar de nuestra región, y eventos como este nos motivan a seguir trabajando por un futuro próspero y lleno de oportunidades para todos”, expresó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

La Cámara de Comercio de Cartagena, con su vasta trayectoria, ha sido pieza clave en el desarrollo económico, social y empresarial de la región, y Cemento País se enorgullece de ser parte de esta historia, apoyando su evolución hacia un futuro aún más prometedor.