Cartagena inicia una nueva era educativa con la puesta en marcha de la reconstrucción del INEM

Con la presencia del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, autoridades educativas, directivos docentes, estudiantes y egresados, se dio inicio oficial a la reconstrucción de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, INEM, una obra de gran envergadura que contará con una inversión histórica cercana a los $40.000 millones y que marcará un antes y un después para la educación pública de la ciudad.

El proyecto contempla una intervención integral de la infraestructura del plantel, que incluye la reparación del sistema estructural, cubiertas y estructuras de soporte, así como la modernización de redes eléctricas, trabajos de pintura, cerramientos y urbanismos interiores.

De igual manera, se realizará la construcción y adecuación de siete escenarios deportivos, que fortalecerán la formación integral y el bienestar de la comunidad estudiantil.

“Cartagena se convirtió en la ‘ciudad de las primeras veces’. Nuestra inversión histórica para transformar a Cartagena supera los 6 billones de pesos, atendiendo todo tipo de entornos como la salud, el deporte, el turismo y la infraestructura vial. Obviamente, la educación, ámbito clave para el desarrollo y el progreso integral de toda sociedad, no le podíamos negar nada. Por ende, son más de 400 mil millones de pesos los que estamos ejecutando para beneficiar a más de 40 mil niños y jóvenes estudiantes de Norte a Sur, de barrio a corregimiento e isla. En todas las Localidades de Cartagena”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y afirmó: “Y en medio de esa inversión inédita para fortalecer la educación en Cartagena, es un honor ser quien lidera la transformación del INEM, una institución que lo merece todo, al ser el alma mater de grandes deportistas, músicos, artistas y profesionales que hoy trabajan por una mejor ciudad y muchos que han dejado una gran huella”.

Esta histórica intervención beneficiará directamente a más de 5.000 estudiantes y se desarrollará tanto en los 8 bloques de la sede principal del INEM como en sus sedes alternas de primaria, Isabel La Católica; y el Jardín Infantil Los Caracoles, consolidando espacios educativos dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Por su parte, el secretario de Educación distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó la magnitud y el impacto de esta obra para la ciudad y para la comunidad educativa del INEM.

“Estamos hablando de una intervención histórica para un plantel emblemático que le ha entregado a Cartagena más de 18.000 bachilleres a lo largo de sus 54 años. Esta es, sin lugar a duda, la intervención más grande que se ha realizado en un colegio público en Cartagena, y representa el compromiso real de esta administración con la calidad educativa y la dignificación de la educación pública”, afirmó Martínez.

El rector del colegio INEM, Arides Sandoval, no ocultó su emoción frente a la materialización de la anhelada noticia por la que la comunidad educativa esperó en las últimas décadas.

“Esta es la satisfacción de una lucha de muchos años. Durante mucho tiempo tocamos puertas y solo el año pasado fuimos escuchados. Las condiciones en las que se encontraba esta institución eran precarias. Pero, desde hoy, eso empieza a cambiar. Estamos muy agradecidos, porque esta transformación era necesaria. Nuestros estudiantes lo sentirán día a día, con una mejora significativa en su calidad educativa”, dijo Sandoval.

Finalmente, Samuel Quiroz, representante del Consejo Director del INEM, expresó que se trata de un sueño cumplido para miles de estudiantes.

“Estamos muy felices por nosotros como estudiantes. Cuando esta infraestructura mejore todos estaremos más motivados para sacar adelante nuestro futuro. La educación parte también de ahí: unas mejores aulas, un mejor colegio, influirá positivamente en todos”, dijo Quiroz.

Con el inicio de esta reconstrucción, planeada para entregarse en 8 meses, la administración del alcalde Dumek Turbay ratifica su apuesta por transformar la infraestructura educativa de la ciudad como pilar fundamental para lograr una Cartagena mejor educada.