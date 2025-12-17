Arrancó AgroBolívar 2025, la gran vitrina del agro bolivarense en Arjona

La Gobernación de Bolívar dio apertura oficial a la Feria Equina, Bovina y Agroindustrial AgroBolívar 2025, el evento que reúne a los principales actores del sector agropecuario del departamento y que se desarrolla del 17 al 21 de diciembre en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar – Zona Norte, en el municipio de Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante cinco días, productores, empresarios, gremios y visitantes contarán con un espacio para exhibir el potencial del campo bolivarense, fortalecer encadenamientos productivos y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector rural.

Uno de los principales atractivos del evento es la 22.ª Feria Equina y Agroindustrial Copa Caribe Grado A, una vitrina de alto nivel que cada año convoca a criadores y aficionados de distintas regiones del país, consolidándose como uno de los certámenes más importantes del Caribe colombiano.

“El mejor evento agroindustrial del Caribe se vive en AgroBolívar 2025. De jueves a domingo, este espacio se convierte en el punto de encuentro de los amantes del agro bolivarense. Tendremos feria equina y ganadera, artesanos y campesinos exhibiendo lo mejor de sus productos, ruedas de negocios, subastas y un gran show musical con artistas reconocidos como Pipe Bueno, Poncho Zuleta y Fer Bustillo. Además, es un escenario para el reencuentro, la unión y para demostrar que Bolívar está preparado para albergar grandes eventos”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

La agenda incluye una amplia muestra ganadera, un gran mercado campesino con productos frescos y transformados, artesanías y expresiones de la diversidad productiva del departamento, promoviendo la compra directa sin intermediarios.

AgroBolívar 2025 también ofrece una exposición de maquinaria agrícola, donde los asistentes podrán conocer nuevas tecnologías, interactuar con empresas del sector y acceder a soluciones que fortalecen la productividad y competitividad del campo.

Otro de los espacios de gran importancia es la granja demostrativa, una experiencia pedagógica abierta al público que permite conocer diversas especies comercializadas en Bolívar y comprender los sistemas productivos rurales, resaltando el valor del trabajo campesino.

En el componente comercial, se desarrollará una rueda de negocios que facilitará el contacto directo entre productores y grandes empresas, además de un servicio de courier internacional para exportaciones y una muestra agroindustrial.

“El propósito de AgroBolívar es consolidarse como la plataforma que articula a todo el sector agropecuario y genera mejores oportunidades para nuestros campesinos y productores”, señaló el mandatario departamental, destacando el compromiso del Gobierno de Bolívar con el desarrollo rural.

Agenda musical

La Feria AgroBolívar 2025 contará además con una atractiva programación cultural. El jueves se presentará Fer Bustillo, el viernes el maestro Poncho Zuleta, y el sábado cerrará la agenda artística Pipe Bueno, brindando espacios de entretenimiento e integración familiar para propios y visitantes.

Con esta programación, AgroBolívar 2025 se consolida como un evento que integra el desarrollo agropecuario con la cultura y la música, fortaleciendo la identidad rural del departamento.