Andrés Roldán: el reto de dirigir un museo en permanente transformación

Para los más de 10 millones de visitantes que han pasado por Parque Explora (@parqueexplora) desde su inauguración en 2007, gran parte de lo que vieron ya no existe. Y no por abandono, sino por una filosofía de cambio continuo. “Lo que le ha dado permanencia y vigencia a Explora es su impermanencia”, afirma Andrés Roldán Giraldo (52 años, Medellín), director del museo desde 2014.

Diseñador industrial de la Universidad Bolivariana de Medellín y apasionado por la ciencia, Roldán llegó al proyecto en 2004 como coordinador de diseño y contenidos, para luego asumir la dirección de museografía. Venía, según él mismo dice, “del mundo del hacer”, con experiencia en museos y salas de exposición de las Empresas Públicas de Medellín. Desde entonces entendió que Explora no era solo un edificio, sino el resultado de procesos urbanos y culturales que la ciudad venía gestando desde décadas atrás.

Ubicado en la frontera entre la Medellín planificada y la autoconstruida, el parque nació con la misión de conectar el Planetario, el Jardín Botánico y el antiguo botadero de Moravia. En ese contexto, Explora adopta la metáfora de un ecotono, la zona donde dos ecosistemas se encuentran y se superponen, generando tensión, diversidad y nuevas formas de vida. Esa idea, explica Roldán, representa tanto la historia del museo como su futuro.

Hoy, Explora cuenta con salas interactivas, un planetario, un taller público de experimentación —el Exploratorio— y un gran acuario dedicado al bienestar y conservación de especies afectadas por el tráfico ilegal. Solo en 2024, el parque y el planetario recibieron 673.651 visitantes, entre ellos 77.000 extranjeros, ubicándolo como el décimo primer centro de ciencia más concurrido del mundo. “Despertamos la emoción de aprender con otros para construir relaciones conscientes entre las personas, las formas de vida y el conocimiento”, resume Roldán.

Diez años al frente de un ecosistema creativo

Desde su llegada a la dirección ejecutiva en 2014, Roldán ha liderado decenas de exposiciones, experiencias y proyectos museográficos que acercan la ciencia, la tecnología y el espacio a públicos diversos. Su sello está en la curiosidad: “Parto desde el desconocimiento para abrir conversaciones sobre lo que nos inspira o nos detiene”, dice. Esa aproximación le permite mantener al museo en un estado permanente de diseño, creación y experimentación.

La pandemia representó un reto económico para Explora, pero también una oportunidad para acelerar la renovación de salas, espacios y el planetario. Roldán considera que su mayor logro no es un proyecto en particular, sino haber mantenido la vigencia, atractivo y apertura del museo en un país donde la precariedad institucional suele marcar el sector cultural.

Además de su impacto en Medellín, Explora ha desarrollado proyectos en todo el país y en el exterior. Ha participado en la creación del Museo Casa de la Memoria de Medellín, el rediseño del Museo del Canal de Panamá en Veraguas, las nuevas salas del Centro de Visitantes del Canal en Miraflores —con más de un millón de visitantes al año— y la museografía del Centro Cultural Ranieri en Punta Cana. También ha diseñado centros de visitantes para Alpina y el CIAT, y colaborado con instituciones como el Museo del Oro y el Museo de Historia Natural de Nueva York, trayendo a Medellín exposiciones sobre Darwin, Einstein o el agua.

En Antioquia, lideró Explora Antioquia, un proyecto financiado con regalías que llevó experiencias del museo a 45 municipios, además de procesos con líderes sociales, ambientales y culturales para reflexionar sobre el futuro del departamento.

Roldán trabaja desde una visión horizontal del liderazgo. “La cocreación debe salir del diálogo. No creo en los genios con todas las respuestas, sino en el poder de la conversación creativa”, afirma.

En esencia, lo que ocurre con Explora recuerda la idea de Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río. Quien vuelve al museo no encuentra nunca el mismo lugar —aunque la estructura permanezca—, y siempre sale con la curiosidad encendida.