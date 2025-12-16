UNITECNAR amplía posgrados con modelo modular flexible para formación integral

La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR reafirma su compromiso con la educación de calidad a través de una oferta académica amplia e interdisciplinaria, que integra áreas administrativas, ciencias sociales e ingeniería, orientadas a la formación de profesionales capaces de responder a las dinámicas actuales del entorno productivo y social.

Esta diversidad de programas consolida a UNITECNAR como una institución de enfoque interdisciplinar, permitiendo potenciar proyectos de intraemprendimiento y emprendimiento, así como el desarrollo de iniciativas innovadoras desde los posgrados, articulando distintos campos del conocimiento.

“En UNITECNAR hemos estructurado una oferta de posgrados que responde a las necesidades reales del entorno productivo. Nuestro enfoque interdisciplinario y el modelo modular nos permiten formar profesionales con una visión integral, capaces de liderar procesos de innovación, emprendimiento y transformación en sus organizaciones”, afirmó Esteban Maldonado, vicerrector de Relacionamiento y Experiencia.

Uno de los principales diferenciales de la institución es su modelo de enseñanza modular, el cual permite profundizar en núcleos específicos de conocimiento en periodos determinados, facilitando procesos de matrícula cada 45 días. Este esquema académico amplía las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.

De igual manera, UNITECNAR ofrece modalidades de estudio flexibles, entre ellas la presencial y la virtual, lo que permite a los estudiantes combinar su formación académica con sus responsabilidades laborales y personales, sin sacrificar la calidad del proceso educativo.

La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR prioriza una formación integral, con énfasis en el desarrollo de habilidades blandas, fundamentales para la toma de decisiones, el liderazgo de equipos de trabajo y la aplicación coherente del conocimiento especializado en contextos reales.

Asimismo, la institución cuenta con registros calificados en modalidad virtual, lo que le permite ofertar varios de sus programas en diferentes regiones del país. A esto se suma su condición de institución acreditada, que respalda su compromiso permanente con la calidad, entendida como la coherencia entre lo que se enseña, lo que demanda el entorno y lo que exige la práctica profesional.

Con este modelo educativo, UNITECNAR busca impactar positivamente en los sectores productivos, fortalecer emprendimientos, pymes y empresas, y promover la construcción de ambientes colaborativos que faciliten el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, alineadas con las nuevas tendencias y necesidades del mercado.