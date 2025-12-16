Trump prohíbe la entrada a EE. UU. a palestinos y a ciudadanos de siete países más

WSH01. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 08/10/2025.- Fotografía de archivo del 5 de octubre de 2025, que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con los medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás acordaron en la madrugada de este jueves comprometerse con la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave. EFE/ Graeme Sloan / Pool NO VENTAS ZONA EPA / GRAEME SLOAN / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió la lista de países sujetos a restricciones a la hora de ingresar a la nación norteamericana y prohibió la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur, Siria y quienes tengan documentos de viaje de la Autoridad Nacional Palestina.

La Administración de Trump ya había denegado los visados a los funcionarios palestinos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

El mandatario de EE. UU. también impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

En una orden ejecutiva emitida este martes, 16 de diciembre, Trump justificó la medida por motivos de seguridad nacional.

El mandatario adoptó la decisión tras un atentado perpetrado en noviembre por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que uno de ellos perdió la vida.

Inicialmente, Trump vetó el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Se mantienen las restricciones parciales impuestas previamente a Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Con la ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales.

Impedir la entrada de extranjeros sobre quienes EE. UU. no puede “evaluar los riesgos que representan”

“Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país”, expone la orden de Trump.

A su vez, la Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa “para proteger la seguridad de Estados Unidos”.

La publicación en redes sociales de Washington añade que Trump también quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que “socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales”.

El presunto atacante de los guaridas nacionales, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó asilado a Estados Unidos en 2021 tras haber cooperado con la CIA en Afganistán, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Por otro lado, esta decisión llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por “ideas islamistas extremistas”.