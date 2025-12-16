Sondra Macollins inscribió su candidatura presidencial: entregó un poco más de 1.200.000 firmas

La aspirante presidencial Sondra Macollins, inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al superar el millón de firmas, Macollins advirtió que el país “no saldrá adelante con quienes juegan a hacer tigres mientras son tigrillos” y convocó a respaldar liderazgos con conocimiento, capaces de unir y listos para gobernar. “Este país está hecho de colombianos de hierro. Estamos agotados de las mentiras, el circo barato y la corrupción. Llegó nuestro momento: el de quienes somos hierro y luchamos todos los días. Mis firmas demuestran que somos muchos los que queremos transformaciones”, expresó.

Macollins recordó que como muchas mujeres, salió adelante y logró abrirse camino por sus hijos. “En Colombia, muchas mujeres sostienen solas sus hogares. La próxima Presidente debe ser reflejo de las mujeres de hierro. Una mujer empoderada y con independencia financiera, es una mujer que le rapamos a los abusadores y violentos, este país está lleno de mujeres fuertes y de hierro. No nos podemos quejar y no hacer nada ”. Macollins insistió también en que el Gobierno debe ejercer con autoridad, “acá se les acabó la guachafita”.