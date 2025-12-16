Nueva sede del hospital Jorge Cristo Sahium en Villa del Rosario, ya está abierta al público

Villa del Rosario

Después de años de construcción y mediación para su dotación, el municipio de Villa del Rosario ya tiene nueva sede de su hospital. El Jorge Cristo Sahium ya está prestando servicio de consulta externa a la comunidad.

Franklin Hernández, gerente de este hospital, explica cuáles son esos nuevos servicios que se podrán ofrecer a la comunidad rosarience, desde esta nueva sede.

“Lo primero que va a aportar esta nueva edificación es unos espacios dignos para que trabajen los médicos y las salas de espera, eso es lo más importante. Lo segundo es que ampliamos la capacidad porque ahora vamos a tener disponible quirófano y una sala de partos moderna, un equipo de rayos X también moderno, innovador, más capacidad de camas hospitalarias y camas de observación en los servicios de urgencias”, dijo Hernández.

¿Qué pasará con la antigua sede?

De momento se está estudiando varias posibilidades, para que la infraestructura donde hasta ahora funcionó el hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario, sea un espacio de recuperación.

“Hemos detectado que en el municipio necesitamos servicios de ortopedia, por la gran accidentabilidad que sucede aquí. Otros servicios que se requieren son los de servicios de gastrointestinal, servicios cardiorespiratorios. Entonces, teniendo en cuenta esa necesidad que tiene el municipio, hemos presentado un proyecto al ministerio para poder adecuar esa infraestructura en unos servicios especializados”.

Añadió que “próximamente vamos a finiquitar el proyecto para poder poner en funcionamiento un centro de especialistas ahí en esa sede”.

Fueron cerca de 30 mil millones de pesos los necesarios para que esta nueva sede comenzara a funcionar, entre la construcción de la infraestructura y la dotación de la misma, según lo informó Hernández.