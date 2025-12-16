La firma Fitch rebaja la calificación de Colombia a ‘BB’

La agencia calificadora Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia a ‘BB’ con perspectiva estable, citando déficits fiscales persistentes que impulsarán un aumento continuo de la deuda del gobierno general (GG) en relación con el PIB a mediano plazo.

La calificadora destaca que la ausencia de un ancla fiscal creíble, combinada con una mayor rigidez en el gasto público y posibles restricciones políticas para implementar medidas de recaudación impositiva, complicarán la consolidación fiscal tras las elecciones de 2026, independientemente del resultado electoral. “Estos factores estructurales limitan la capacidad del gobierno para estabilizar las finanzas públicas en el horizonte mediano”, señala el informe de Fitch.

A pesar de la rebaja, las calificaciones de Colombia se sustentan en un sólido historial de preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera frente a diversos shocks externos e internos. Este respaldo se debe en parte a un banco central independiente que ha mantenido la inflación controlada y la solidez del sistema financiero.

No obstante, Fitch advierte que las calificaciones están limitadas por elevados déficits fiscales, el incremento sostenido de la ratio deuda/PIB, una alta carga de intereses y una fuerte dependencia de las materias primas como el petróleo y el carbón, que expone al país a volatilidades en los precios internacionales.

El Ministerio de Hacienda no ha emitido un pronunciamiento inmediato sobre la rebaja, pero analistas esperan que el gobierno de Gustavo Petro intensifique esfuerzos para aprobar una regla fiscal más robusta antes de las elecciones presidenciales de 2026. Esta calificación ‘BB’ posiciona a Colombia en territorio de grado especulativo, lo que podría elevar los costos de financiamiento externo.