Agustín Julio y escudos del Deportes Tolima y del Junior de Barranquilla. Fotos: (COLPRENSA) / X @cdtolima y @JuniorClubSA

“La cosa en Ibagué será diferente”: Agustín Julio, optimista con remontada del Tolima ante Junior

Agustín Julio, histórico arquero del Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, dialogó con La W acerca del partido de vuelta de la gran final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en la que el equipo ‘Vinotinto y Oro’ buscará remontar el marcador adverso de 0-3 ante el Junior de Barranquilla.

“La cosa en Ibagué será diferente”, sentenció.

Mencionó también que la clave para la remontada es que los once inicialistas del Tolima “lo den todo”.

“Hoy van a existir 12 balones en todo el terreno porque lo que se necesita que el fútbol fluya”, dijo.

Advirtió a Lucas González, técnico del Tolima, que el conjunto ‘Tiburón’ lo que hará que es que, el tiempo pase sin recibir un gol para que el Tolima se desespere.

“Hay que buscar el resultado, pero no desesperarse. El Tolima es un equipo que ha salido avante en las finales y sabemos que el estadio estará repleto”, sostuvo.

¿Cuáles son los líderes del Tolima?

Destacó el trabajo dentro del campo de Juan Pablo ‘Tatau’ Torres, del guardameta Neto Volpi y del zaguero Marlon Torres. “A partir de ahí edificas un partido”.

“El Tolima siempre se ha solidificado desde el mediocampo y no hay que perder la esperanza. Es normal que, al inicio del partido y por el desespero, se pierda una pelota, pero la seguridad debe primar ante cualquier cosa”, expresó.

Concluyó asegurando que el Junior de Barranquilla se cerrará defensivamente para contraatacar, aunque señaló que el equipo de Alfredo Arias “deja muchos espacios, es un equipo que a veces se desespera”.

