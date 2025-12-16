Gobierno ordena priorizar el gas para hogares y servicios de transporte público

El Gobierno nacional ordenó priorizar el suministro continuo de gas natural para hogares, pequeños comercios y el transporte público a gas, incluso en escenarios de escasez de oferta.

Para cumplir con este objetivo el ministerio de Minas expidió la circular 40039 que establece la opción de activar contratos con interrupciones para evitar alzas injustificadas y riesgo de desabastecimiento.

“El gas para los hogares y para los taxistas no se puede suspender ni encarecer por malas decisiones del mercado. Las reglas existen y deben cumplirse para proteger el bolsillo de la gente”, aseguró el ministro de Minas, Edwin Palma.

“Cuando hay gas disponible en el país, debe usarse primero para atender a la demanda esencial. No vamos a permitir que se afecte a los usuarios residenciales ni al transporte público por falta de coordinación o por intereses comerciales”, comentó Palma.

El ministro advirtió que hará seguimiento permanente al comportamiento de los agentes del mercado y a la ejecución de los contratos, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- y el Gestor del Mercado, y que tomará las medidas necesarias si se pone en riesgo el abastecimiento o se presentan incrementos injustificados en los precios del gas para los usuarios.