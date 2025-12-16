Feria Equina, Bovina y Agroindustrial AgroBolívar 2025 del 17 al 21 de diciembre en Arjona

La Gobernación de Bolívar tiene todo preparado para la realización de la Feria Equina, Bovina y Agroindustrial AgroBolívar 2025, el evento que reunirá al sector agropecuario del departamento del 17 al 21 de diciembre en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar – Zona Norte, ubicado en el municipio de Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante cinco días, productores, empresarios, gremios y visitantes podrán encontrarse en un espacio diseñado para mostrar el potencial del campo bolivarense y fortalecer las oportunidades comerciales del sector. Como uno de los principales atractivos, se desarrollará la 22.ª Feria Equina y Agroindustrial Copa Caribe Grado A, una vitrina de alto nivel que cada año convoca a criadores y aficionados de distintas regiones del país.

“Estamos dejando todo listo para el mejor evento agroindustrial del Caribe colombiano, AgroBolívar 2025, que se celebrará desde mañana miércoles 17 hasta el domingo 21 de diciembre. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de una feria equina y ganadera, la participación de artesanos y campesinos de Bolívar exhibiendo lo mejor de sus productos, rueda de negocios, subastas y un gran show musical con reconocidos artistas como Pipe Bueno, Poncho Zuleta y Fer Bustillo. Además, será un espacio para el reencuentro, la unión y para demostrar que Bolívar está preparado para albergar grandes eventos”, señaló el gobernador Yamil Arana Padauí.

La agenda además incluye una amplia muestra ganadera y un gran mercado campesino, donde agricultores y emprendedores rurales ofrecerán productos frescos, transformados, artesanías y representaciones de la diversidad productiva del departamento, promoviendo la compra directa sin intermediarios.

La Feria AgroBolívar 2025 contará también con una exposición de maquinaria agrícola, en la que los asistentes podrán conocer nuevas tecnologías, interactuar con empresas del sector y acceder a soluciones que fortalecen la productividad y competitividad del campo.

Uno de los espacios más esperados será la granja demostrativa, una experiencia pedagógica abierta al público que permitirá conocer diversas especies comercializadas en Bolívar y entender los sistemas productivos rurales, resaltando el valor del trabajo campesino.

El componente comercial se complementará con una rueda de negocios, que facilitará el contacto directo entre productores y grandes empresas, así como con un servicio de courier internacional para la exportación de productos del departamento y una muestra agroindustrial.

“El propósito de AgroBolívar es consolidarse como la plataforma que articula a todo el sector agropecuario y genera mejores oportunidades para nuestros campesinos y productores”, señaló el Gobernador de Bolívar, al destacar que el evento refleja el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo rural.

Bolívar dispone hoy de dos centros de exposiciones agropecuarias: el de la Zona Norte, sede de esta feria, y el de la Zona Sur, inaugurado recientemente en Magangué. La entrada a la Feria AgroBolívar 2025 será gratuita para todos los asistentes.

Agenda musical

La Feria AgroBolívar 2025 también contará con un importante componente musical que complementará su agenda comercial. Reconocidos artistas nacionales harán parte de la programación cultural del evento, con el objetivo de brindar espacios de entretenimiento y fortalecer la integración familiar de los asistentes.

La agenda musical se desarrollará de la siguiente manera: el jueves se presentará Fer Bustillo, el viernes será el turno de Poncho Zuleta, y el sábado cerrará la programación artística Pipe Bueno. Con esta nómina, la Feria AgroBolívar 2025 se consolida como un evento que integra el sector agropecuario con la cultura y la música para el disfrute de propios y visitantes.