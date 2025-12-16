Envían a la cárcel a presuntos responsables de homicidio en Olaya Herrera

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, judicializó a Carlos Alberto Contreras Muriel y a John Deivis Ortiz Carazo quienes, de acuerdo con sus probables responsabilidades individuales, fueron imputados con delitos como homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y falsedad material en documento público. Ninguno de los capturados aceptó los cargos.

Los hechos investigados se registraron el pasado 1 de diciembre en un local comercial del barrio Olaya Herrera de Cartagena (Bolívar) a donde habría llegado Contreras Muriel para, al parecer, disparar en tres ocasiones contra un hombre, identificado como Ismael Salas Méndez, que laboraba en el establecimiento.

Posterior al homicidio, el señalado agresor huyó del lugar en un vehículo que sería manejado por Ortiz Carazo. La alerta de la comunidad permitió que la Policía Nacional, poco después, capturara a los dos hombres.

Durante la requisa, la policía evidenció que el conductor del automotor portaba una cédula falsa. En el desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía y les impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios.

Ya la Policía Metropolitana de Cartagena había confirmado que a alias ‘Deivis’, le figuran 14 registros judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, fuga de presos, lesiones personales, y constreñimiento. ‘Muriel’, por su parte, cuenta con seis registros judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, extorsión y homicidio.

El hecho

En el barrio Olaya Herrera, sector Central calle 32B, se presentó el homicidio con arma de fuego de Ismael Salas Méndez, de 39 años. El sicariato ocurrió en la tarde del 1 de diciembre, convirtiéndose así en el primer asesinato del mes de diciembre.

A Salas Méndez le dispararon en repetidas ocasiones, a quemarropa y sin mediar palabras. Sus acompañantes alcanzaron a trasladarlo al centro asistencial más cercano. Los médicos le pudieron prestar los primeros auxilios, pero horas después falleció, cuando lo iban a preparar para cirugía.